Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem tikt galā ar pieaugošajiem elektrības un apkures rēķiniem, no gada sākuma tika ieviesti vairāki atbalsta mehānismi. Līdz ar to daudziem maksa par elektroenerģiju kļuva pat mazāka nekā pirms cenu kāpuma. Taču, sākot no maija, daļa no atbalsta pasākumiem netiek turpināti, vienlaikus elektroenerģijas un arī gāzes, kas dažkārt tiek izmantota elektroenerģijas ražošanā, cenas pasaulē ir turpinājušas augt. Attiecīgi ir jautājums, kādi pārsteigumi mūs sagaidīs rēķinos par maiju?