Tā pirmā lieta ir, ka jūs varat ieiet mājaslapā parģimeni.lv un parakstīties par grozījumiem Satversmē, lai nostiprinātu to, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti. Paldies ikvienam, kas to jau esat darījuši, bet, kā redzams, rezultāti liecina par to, ka vēl daudziem tas ir jāizdara. Un tā otrā lieta ir – ikvienam deputātam, kas skatās mūs, es aicinu trešajā balsojumā balsot pret Civilās savienības likumu un noraidīt to, jo tas nav mūsu Latvijas interesēs. Līdz ar to lai dievs jūs arī svētī, balsojot trešajā, galīgajā lasījumā.”