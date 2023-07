Ārsts, kas radīja vismaz 94 bērnus. Upuru stāsti

No 1970. līdz 1980. gadu beigām Indianapolisā, ASV, mākslīgās apaugļošanas ārsts Donalds Klains apaugļoja vismaz 94 sievietes, kuras nebija informētas par spermas patieso īpašnieku. Ārsta pastrādātais noziegums ietekmējis vairāku desmitu cilvēku ģimenes, kuras šobrīd cieš no veselības problēmām. Upuru stāsti un pārdzīvojumi atspoguļoti filmā "Our Father".