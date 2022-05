Lai mazinātu augošo energoresursu cenu sitienu pa iedzīvotāju maciņiem, no šā gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim bija spēkā vairāki valsts atbalsta pasākumi, tostarp valsts pilnībā sedza elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes maksājumu un elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas. Taču nu šis atbalsts ir beidzies, un varam vien ar bažām gaidīt, cik lielus elektrības rēķinus saņemsim jūnijā par patērēto maijā. Portālam TVNET elektroenerģijas tirgotāji iepriekš prognozēja, ka ne visiem rēķini pieaugs , un, lai gan skaidrs, ka daļa "ne visu" kategorijas ir saistīta ar iepriekš veiksmīgi noslēgtiem līgumiem, daļa veiksmes ir saistīta arī ar pašu elektroenerģijas patēriņa paradumiem. Tātad, ko mēs paši varam darīt, lai mājās elektroenerģija tiktu lietota efektīvi un attiecīgi arī rēķini būtu mazāki?

"Elektrum" Energoefektivitātes centra speciāliste Anna Luīze Blodone portālam TVNET apliecina, ka pēdējo mēnešu laikā cilvēku interese par to, kā samazināt energoresursu patēriņu, ir pieaugusi. Vienas receptes, kā to paveikt, nav, katram pašam ir jāizvērtē gan mājās esošo elektroiekārtu stāvoklis, gan to lietošanas paradumi, taču pirmais, kas cilvēkiem tiek jautāts, ir, vai mājās apgaismes elementos tiek lietotas LED spuldzes.