Ministru prezidents Krišjānis Kariņš jau ir pieņēmis bijušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas demisiju . Par to, kāds ir pašas ministres vērtējums par šī brīža spēles noteikumiem valdībā, nākamā ministra uzdevumiem, kā arī viņas tālāko darbību gan partijā, gan Saeimā, Golubeva stāsta intervijā TVNET raidījumam "Nedēļas fokusā".

Es domāju, ka vienīgais, ko es varēju darīt savādāk, ir komunicēt tā, lai vairāk patiktu tam vairākumam cilvēku, kas man seko sociālajos tīklos. Taču vienlaikus es nezinu, vai tas būtu tik izšķiroši, jo tas, ka esmu un palikšu centriste un nenosvēršos pa labi tikai tāpēc, ka ir karš un gribas “stingro roku”, ir fakts. Es savu būtību mainīt nevaru. (..) Ir slikti, ka cilvēki aizvien nes ziedus pie okupācijas pieminekļa, bet, ja likums tajā brīdī, 9. maijā, to neaizliedz, tad policija nevarēja nodrošināt, ka neviens cilvēks turp nenāks. Savukārt situācija 10. maijā bija kas pilnīgi jauns, un to negaidīja ne policija, ne kāds cits dienests. 9. maijā es pati biju uz vietas, kā arī Operatīvās vadības centrā, kad viss vairāk vai mazāk notika pēc policijas plāna, bet 10. maijā tas absolūti nenotika. Bija mulsinoši, ka tad, kad es iejaucos un mēģināju pārliecināt, kā arī pārliecināju Valsts policijas priekšnieku ātrāk un izlēmīgāk rīkoties, tik un tā cilvēki uz vietas pie pieminekļa nerīkojās tā, kā mēs to gribējām