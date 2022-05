„Lielie meli vienmēr nedaudz atgādina patiesību. Tāpēc lielākā sabiedrības daļa ir gatava piekrist masīviem meliem, nevis akceptēt daļējus melus. Ikviens no mums regulāri mazliet melo savā ikdienā. Tādēļ šo lietu uzreiz redzam un atpazīstam. Taču lielos melus retais no mums ikdienā atļaujas izvirzīt patiesības vietā. Normālam cilvēkam neienāk pat prātā sākt klāstīt lielos melus, jo tā nav pieņemts darīt un šis cilvēks nespēj iedomāties, ka citi var un spēj bezkaunīgi kropļot patiesību un melot tik bezkaunīgi. Ja šiem ļaudīm patiešām pierādīs, ka dzirdētais vai redzētais ir 100% meli, viņi tomēr turpinās šaubīties un neticēt, ka tā var būt, un mēģinās atrast citus attaisnojumus melīgajai informācijai. Pat atmaskojot visnejēdzīgākos apmelojumus, kaut kas tomēr „paliek gaisā“, un šo fenomenu zina visi, kas regulāri melo un manipulē ar citiem melojot“ (Maugham, F.,H. (1941) Lies as Alies. London).