Vai Latvija tiešām var zaudēt Austrijai? Ja to jautā kaimiņš un sievasmāte, tad tā mums ir vērā ņemama lieta. It kā jau savā pārākumā jūtamies, ka austriešus "kaut vai pliki un bez slidām, bet uzvarēsim vienmēr," kas ir mazliet pārfrazēts trenera Vladimira Rešetņikova Eiropas hokeja laukuma vērtējums. Diemžēl dzīvē ripa mēdz iekrist arī Latvijas izlases vārtos un visos trijos gadījumos, kad austrieši mums pasaules čempionātos atņēmuši punktus, Latvija bija uz izkrišanas robežas no A grupas. 1999. gada 8. maijā ar 2:5 zaudējām norvēģu Hamārā.