5.maijā Mercedes-Benz savā muzejā Štutgartē pārdeva vienu no diviem 1955. gada Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe. Summa, ko samaksāja kāds acīm redzami kaislīgs automobiļu entuziasts un kolekcionārs, ir prātam neaptverama – 135 miljoni eiro. Līdz ar to 300 SLR Uhlenhaut Coupe kļuva ne tikai par vērtīgāko auto, ko jebkad uzbūvējis vācu uzņēmums, bet arī par visu laiku visdārgāko automobili.

