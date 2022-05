Krievija ziņo, ka kopš pašas sāktā kara sākuma no Ukrainas izvedusi vairāk nekā vienu miljonu iedzīvotāju. Krievija tās dēvē par evakuācijām, starptautisko tiesību pārzinātāji – par deportācijām, ko stingri aizliedz starptautiskās normas. TVNET uzklausīja Olenas (vārds mainīts; publikācijā ar nolūku izlaistas personiskas detaļas) stāstu par to, kā viņa no aplenktās Mariupoles nonāca vispirms Krievijā, bet pēc tam Latvijā. No Krievijas okupācijas spēku puses viņai tika dota izvēles ilūzija: braukt uz Krieviju vai palikt aplenktā pilsētā, kur blakus mājām krīt raķetes; palikt Krievijā vai pašai svešā zemē meklēt iespējas ar brīvprātīgo palīdzību izkļūt no valsts.