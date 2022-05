"Man tikai ome saka: tu beidz par to runāt! Artūrs dzīvos ilgi!"

Sanita Ziediņa ir trīs bērnu mamma. Vecākais dēls Kristiāns viņai piedzima 18 gadu vecumā, bet pēc pāris gadiem ģimenē pieteicās dvīņu puikas. Brāļi Valters un Artūrs piedzima 33. grūtniecības nedēļā, un nekas neliecināja par to, ka viens no bērniņiem būs ar īpašām vajadzībām. Artūram ārsti konstatēja strutaino meningoencefalītu (smadzeņu iekaisumu), slimība progresēja, puikam izveidojās ūdensgalva, tika konstatēti ļoti smagi smadzeņu bojājumi, kā rezultātā puika zaudēja arī redzi. Viņš ir nedziedināmi slims.

“Artūrs man ir iemācījis daudz. Viņš man ir lielākais dzīves skolotājs. Dzīve dod nežēlīgi, pamatīgi pa ribām, bet neviena grāmata un augstākā izglītība man nespēj dot to, ko ir devis Artūrs. Dzīve noliek uz ceļiem. Tad tu pats mācies no jauna celties. Artūrs man visu laiku ir blakus, viņš nesaka ne vārda, bet viņš man liek celties un darīt. Kad viņam ir krīzes, viņš arī tiek no tām ārā. Ko es varu pukstēt?"