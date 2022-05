Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados tika uzbūvēta pirmā kodolspēkstacija, starptautiskā sabiedrība pieredzējusi gan atomenerģijas slavēšanu, gan pelšanu, gan apjomīgu atomelektrostaciju būvniecības bumu, gan daudzus gadus bez jaunām atomelektrostacijām. Arī šodien sabiedrības domas dalās. No vienas puses, kodolenerģija ir daudzkārt „tīrāka” par tās alternatīvu – no fosilās degvielas ražoto enerģiju. No otras puses, tā tiek asociēta ar visbīstamākajiem un nāvīgākajiem ieročiem, nemaz nerunājot par pieredzētajām kodolkatastrofām Trīs Jūdžu salā ASV (1979.gadā), Černobiļā, PSRS (1986.gadā) un Fukušimā, Japānā (2011.gadā).