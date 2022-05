“Tās personas, kas cieš no traumām, nereti vairs neizjūt empātiju pret citiem. Sabiedrības, tāpat kā no traumām cietuši indivīdi var atkārtot tos stāstus, kas liek viņiem ciest atkal un atkal. Un tas arī izdzēš jebkādu atbildību par to, ko varbūt viņi paši reiz nodarījuši citiem,” saka Džana.