Kopskatā viņa nepiekrīt, ka dalībvalstu atšķirīgie skatījumi liecinātu par politisko nestabilitāti vai pat atšķeltību. Savukārt jautājums par Ukrainas dalību ES ir daudz sarežģītāks, un to var uzlūkot caur vairākām prizmām. No vienas puses ir citas valstis, kuras jau vairākus gadus gaida, kad tām tiks piešķirts ES kandidātvalsts statuss, tāpēc ideja par statusa piešķiršanu Ukrainai var raisīt negatīvu pretreakciju no citiem. Tāpat arī jādomā par ES lielo valstu centieniem pēc iespējas ātrāk panākt mieru Ukrainā: kandidātvalsts statusa piešķiršana tagad varētu būt kā papildu faktors, kas iedragātu miera perspektīvas tuvākā nākotnē. No otras puses, redzot Ukrainas kaismīgo cīņu par demokrātijas saglabāšanu valstī, statusa piešķiršana, šķiet, pašsaprotama.