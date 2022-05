Tad nu, lūk, aktīvākie interneta vērotāji bija pamanījuši kādu ierakstu sociālo tīklu vietnē Twitter, kurā blakus Vjačeslava bildei un A/P! logo pievienots citāts: “Kāpēc Latvija tik ļoti ienīst savu lielo austrumu kaimiņu – Krieviju? Latvija visvairāk zaudē no visām sankcijām, no uzbūvētām sienām un žogiem, no konflikta starp Rietumiem un Austrumiem!”

Lai būtu pavisam korekti – citāts ir no deputāta uzrunas Saeimas sēdē 2020. gada 23. janvārī un precīzi tas izskanēja šādi: “Ekselences – vēstnieki! Es zinu, ka daudzi jūsu valstīs uzdod sev jautājumu par šo Latvijas fenomenu: kāpēc tā tik ļoti ienīst savu lielo austrumu kaimiņu? Jo racionāla izskaidrojuma tam nav. Latvija visvairāk zaudē no visām sankcijām, no uzbūvētām sienām un žogiem, no konflikta starp Rietumiem un Austrumiem. Ja sāksies karš, tad tas noteikti notiks arī Latvijas teritorijā, garantējot tās pilnu iznīcināšanu. Tad kāpēc Latvijas ārpolitika ir tik ļoti ieinteresēta Austrumu-Rietumu konfliktā?”