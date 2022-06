Pēdējo trīs mēnešu notikumi Ukrainā - tāpat kā Krievijas īstenotā Krimas aneksija un iebrukums Austrumukrainā 2014.gadā, ASV iebrukums Irākā 2003.gadā un ilgais karš Sīrijā - atspēko argumentu, ka kodolieroči palīdz izvairīties no kara. Varbūt atomieroči attur kodolvalstis no tiešas karošanas vienai ar otru, un varbūt tie neļauj starpniekkariem eskalēties tiktāl, lai tie izplestos uz Ziemeļatlantijas vai Klusā okeāna reģionu. Taču tikpat lielā mērā iespējams, ka kodolatturēšana ir izraisījusi karu un ļāvusi nacionālajiem līderiem izvairīties no atbildības par saviem lēmumiem.