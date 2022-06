Pret Krieviju ieviestās sankcijas jūtamas ne tikai ekonomikā, bet arī internetā. It īpaši tas attiecināms uz Krieviju, no kurienes aizgājuši teju visi lielākie interneta pakalpojumu sniedzēji. Ņemot vērā šo laiku, kad Krievijas interneta lietotājiem vairs nav pieejas populāriem resursiem, Krievija meklē iespējas, kā tomēr piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus, tajā pašā laikā cenšoties radīt jaunu digitālo cietoksni.

Krievijas amatpersonu vidū jau ilgāku laiku izskan aicinājumi veidot no Rietumiem suverēnu internetu, kura lietotājiem nebūtu pieejas “nepareizajiem” Rietumvalstu resursiem. Un tagad, Ukrainas kara laikā Krievijā ir sperti vairāki soļi pretim izolācijai no ārpasaules. Galvenokārt formulējuma dēļ – Krievijā nedrīkst karu Ukrainā saukt par karu, jo tā taču esot “īpašā militārā operācija”. Ja tā tomēr tiek nodēvēta par karu, tad cilvēkam, kas to izdarīja, draud lielas nepatikšanas.