Ikviens, kuram bijusi iespēja iepazīties ar Ivana Dorna darbiem, piekritīs, ka viņš ir viens no radošākajiem, spilgtākajiem un talantīgākajiem ukraiņu mūziķiem. Šķiet, ka 15 aktīvās karjeras gados viņš izmēģinājis sevi teju visos žanros – no elektroniskās mūzikas un hausa līdz neosoulam un džezam. Tikpat prasmīgi viņš pārslēdzas starp dažādām valodām — krievu, angļu un, protams, ukraiņu. Kopā ar smagu darbu un enerģiju tas palīdzējis viņam iekarot fanu sirdis visā pasaulē. Un dzīve būtu ritējusi kā parasti, ja ne viens apstāklis, kas miljoniem ukraiņu likteni apgrieza kājām gaisā — Krievijas uzbrukums. Tiešsaistes žurnāls KLIK tikās ar Ivanu, lai pārrunātu, kā viņa dzīve mainījusies kopš 24. februāra notikumiem, ar ko Krievija atšķiras no Ukrainas, kāds ir ukraiņu mūzikas panākumu noslēpums un daudz ko citu.