Eiropas Savienība, atbildot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ir pieņēmusi sesto sankciju paketi, kurā ir iekļauts gandrīz pilnīgs Krievijas naftas embargo. Ozoliņš norāda, ka ES stingrā nostāja, atsakoties no Krievijas naftas produktiem un to kustības gan Eiropas kontinentālajā daļā, gan Eiropas ostās, parāda nozīmīgu progresu, ņemot vērā to, cik liela nozīme ikdienas dzīvē un industrijā ir jēlnaftai un tās produktiem. Šis lēmums ir daļa no REPowerEU plāna, kā ietvaros plānota ES virzība uz atteikšanos no fosilajiem kurināmajiem, tomēr enerģētikas eksperts uzsver, ka nozīmīgāka šobrīd ir uzvara karā – uzvarai pār neatjaunojamo energoresursu izmantošanu jāseko pēc tam.