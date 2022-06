1828. gadā Edinburga bija Eiropas anatomijas pētniecības centrs. Slaveni un nopelniem bagāti anatomijas pasniedzēji Karaliskajā ķirurgu koledžā lekciju laikā daudzu zinātkāru studentu acu priekšā uzšķērda cilvēku ķermeņus un tādā veidā nodeva savas zināšanas tālāk. Tomēr stingrie noteikumi par cilvēku ķermeņu lietošanu šādām vajadzībām noveda pie secējamo līķu trūkuma. Tiesa, atradās cilvēki, kas bija apņēmušies nopelnīt naudu no izmisušajiem ķirurgiem, un apgādāt tos ar līķiem, lai ko tas prasītu.

Pēc veiksmīgā darījuma viens no Knoksa studentiem esot abiem draugiem pateicis – ja viņiem gadījumā nākotnē nepieciešams atbrīvoties no vēl kāda līķa, tad universitāte labprāt tos no viņiem iegādātos.