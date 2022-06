Ūdrīšu pagastā portāls TVNET pēdējo reizi viesojās 2018. gadā. Atgriezāmies, lai noskaidrotu, ko vietējie iedzīvotāji domā tagad, kad pārdzīvota pandēmija, atsācies aktīvs karš Ukrainā un gaidāmas Saeimas vēlēšanas. Kad piebraucam pie pagastmājas, nu jau tik ierasto Ukrainas karogu pie ieejas neredzam. “Par Ukrainu man sevišķi negribas runāt. Mūsu pusē vispār ir citi uzskati par visu,” stāsta Inta no Lielajiem Muļķiem. Viņa un citi Ūdrīšu pagasta ciemu iedzīvotāji sūdzas par to, ka valdība un politiķi Rīgā par viņiem aizmirsuši. Vietējie gaida Latvijā saimnieku – kādu, kas izceltu Latvijas laukus no nabadzības un uzņemtos atbildību par padarīto.