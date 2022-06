Labākajā gadījumā reizi gadā es dodos pie ģimenes ārsta. Man ir palaimējies īpaši neslimot, tomēr reizi gadā nodot asinis un izmērīt asinsspiedienu ir nepieciešamība, ko man vardarbīgi uzspieduši cilvēki, kuriem rūp mana dzīvība. Protams, pie ārsta eju šaušalu pilns. Man no viņiem ir paniski bail. Arī no frizieriem man ir drausmīgi bail, tāpēc nēsāju garus matus. Grūti aprakstāmas ir manas bailes no kaut kādiem masieriem, tāpēc sēžu cauras dienas tāds, ziniet, neizmasēts. Lai nu kā, lūk, stāsts.