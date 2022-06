Izmaiņas Krievijā ir panākamas tikai ar ārpusevolūcijas ceļu, piemēram, sakāvi karā Ukrainā, ekskluzīvā intervijā TVNET tiešsaistes žurnālam KLIK saka dokumentālā kino režisors, producents un starptautiskā dokumentālā autorkino festivāla "Artdocfest" prezidents Vitālijs Manskis. Pēc viņa domām sakāvei jābūt pilnīgai, totālai, kad "no Kremļa, no Putina kabineta, kaut kāds cilvēks varēs aiznest tintnīcu par piemiņu". Manskis ir pārliecināts, ka Krievijas tauta ir līdzatbildīga par to, ko šobrīd dara Krievija un to salīdzina ar sievieti, kas labprātīgi piekritusi dzert nezināmu vīriešu sabiedrībā, bet vēlāk sūdzas, ka ir izvarota. Tāpat Manskis uzskata - kamēr pasaule gaida, ka Krievija uz pasaules šaha galdiņa spēlēs šahu vai vismaz dambreti, tā spēlē Čapajevu.