Tāpat līdz ar klientu bažām un neskaidrību par nākotni pirmajās kara nedēļās bija vērojams aizdevumu pieteikuma skaita samazinājums. "Ņemot vērā to, kas notika pirmajās kara nedēļās, klienti bija mazliet satraukušies par to, vai ir vērts taisīt remontu, vai ir vērts pirkt mašīnu, vai ir vērts vēl kaut kādus citus ieguldījumus veikt, redzot to, ka nepilnus 1000 kilometru no mums tas viss tiek iznīcināts – mašīnas, mājas un viss pārējais," stāsta bankas vadītājs.