Neesmu vēl veicis socioloģisko aptauju, vai Rūdolfs ir labs ĢM vai nav, bet par vienu darbu es viņam paspiedu roku. Par to, ka viņš uz Latviju un Tamperi no AHL atdabūja jauno vārtsargu Artūru Šilovu. Gana ilgi runājot un pierunājot Abotsfordas "Canucks" kluba priekšniekus. Grūti atpakaļskata spogulī ieraudzīt, kas būtu bez Šilova, bet nu vienam jaunam talantam tika iedota iespēja sevi parādīt un pierādīt. Par Kalvīša jr. pirmo "perējumu" – pieciem latvju studentiem no Amerikas – sākumā mazliet zirgojos: bez vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārējiem četriem neredzēju vietu pat izlases tālāko kandidātu sarakstā. Bet! Aizsargs Arvils Bergmanis jau ar pirmo neoficiālo treniņu sāka lasīt pluspunktus. Un aizbrauca uz savu pirmo pasaules čempionātu.