Uzspēlēsim spēli – es nosaukšu virkni cilvēku, bet jūs mēģināsiet uzminēt, kas viņus visus vieno. Ivans Ribakovs, Edmunds Teirumnieks, Ainars Bašķis, Aldis Blumbergs, Jānis Cielēns, Inga Goldberga, Ieva Krapāne, Vladimirs Nikonovs, Normunds Žunna, Ēriks Pucens. Un tagad tā pavisam godīgi – cik daudziem no jums bija nepārprotami skaidrs, ka visi minētie ir 13. Saeimas deputāti?

No vienas puses, negribas noniecināt kāda paveiktos darbus un ticu, ka gan jau vairāki no uzskaitītajiem ir čakli un darbīgi deputātu aroda meistari. No otras puses – es praktiski dzīvoju ziņu portālā un nepārtrauktas informācijas plūsmā, bet ir sajūta, ka šos vārdus lasu pirmo reizi.