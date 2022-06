Krievijas nepamatoti sāktajā karā Ukrainā pašlaik nav redzamu signālu, ka tas drīzumā varētu beigties, tomēr nav par agru sākt domāt par to, kā nodrošināt pēckara atgūšanos Ukrainai – stabilitāti, izaugsmi un drošību. Pašlaik notiek diskusijas divos virzienos – par ekonomisko atjaunošanos un finansējumu, kā arī par to, kā nākotnē nodrošināt Ukrainas ārējo drošību. Problēma ir tā, ka šīs diskusijas notiek nošķirti viena no otras, lai gan patiesībā gan ekonomika, gan drošība ir ļoti cieši saistītas.