Tādi atpazīstami apģērbu pārdošanas zīmoli kā “H&M”, “Asos”, “Zalando”, “Boohoo” un citi ir apgalvojuši, ka viņu pārdotie apģērbi ir ražoti no ilgtspējīgiem materiāliem, jau ziņots vietnē “Euronews”.

Tomēr “Changing Markets Foundation” (CMF) veikto pārbaužu laikā noskaidrojās, ka tā tomēr nav tiesa. Piemērs: “Asos” pārdotās bikses, saskaņā ar interneta platformas norādīto informāciju, ir ražotas no mono-materiāla, kas ir otrreiz pārstrādājams (“recycled”), kamēr auduma sastāvā ir 54% neilona un 46% poliestera – kombinācija, ko ar mūsdienu tehnoloģijām pārstrādāt ir neiespējami, ziņo CMF. Tāpat atklājās, ka pircējus līdzīgā veidā maldina 60 procenti no Lielbritānijas un Eiropas modes kompānijām, to vidū ir arī jau minētie “H&M” un “Zara”.