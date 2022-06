Krievijas iebrukums Ukrainā ir īpaši aktualizējis karu arī informatīvajā telpā, tostarp to, cik lielu lomu sabiedrības reakcijā un noturībā var spēlēt sociālie tīkli. Tāpēc ir būtiski atcerēties, ka liela daļa no sociālajos tīklos redzamā satura un to popularitātes patiesībā ir manipulēta – radīta mākslīgi. Kaut gan nopietnas diskusijas par sociālo tīklu uzturētāju atbildību un kontroles mehānismu ieviešanu ir norisinājušās jau vairākus gadus, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra jaunākais pētījums atklāj, ka situācija uzlabojas lēni un rodas aizvien jauni izaicinājumi.