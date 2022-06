Ikdienā strādājot, var šķist, ka kaut kādi apgalvojumi nav līdz galam taisnīgi, taču tajā pašā laikā ir jāsaprot, no kurienes šie apgalvojumi nāk un kāpēc no Vācijas tiek gaidīts tik daudz. Pirmkārt, jārunā par Vācijas lomu Eiropas Savienībā, kas ir pietiekami nozīmīga. Otrkārt, Austrumeiropas valstis pagātnē nereti ir tikušas ignorētas vai pat uzskatītas par histēriskām, kad tās apgalvoja, ka pastāv zināmi riski no Krievijas. Tagad es domāju, ka Vācijai ir jāmeklē veids, kā atgūt uzticību, jo mēs neesam bijuši pietiekami skaidri savā nostājā pret Krieviju. Mēs esam bijuši ekonomiski pārāk paļāvīgi un neesam pietiekami ieklausījušies savos Eiropas partneros, tāpēc es uzskatu, ka šobrīd uz Vāciju liktās cerības ir pilnīgi pašsaprotamas.