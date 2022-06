“Pirmām kārtām – jebkurš karš, ieskaitot šo te karu, nes daudz blaknes, un mēs par šo karu un šo situāciju daudz ko uzzināsim vēl pēc tam. Līdzīgi, kā mēs esam uzzinājuši par visiem kariem, tā kā nevajadzētu varbūt... Mēs dzīvojam reāli informatīvā kara apstākļos, kas nav noslēpums. Es esmu paskatījies, kas tiek rādīts – no malas skatoties, tas ir vienkārši komiski, un es zinu, ka, Sandij, arī tu taisi dokumentālās filmas, un man ir arī daudz angļu draugi, kuri taisa dokumentālās filmas, un to, ko mēs redzam, to, ko rāda televīzijas kanāli, to, ko mēs redzam, tie sižeti visi, kas ir safilmēti, – nu tā ir no vienas un no otras puses vienkārši propaganda. Katrs velk to segu uz savu pusi, un šobrīd saprast, kur atrodas objektīvā patiesība ir ļoti grūti, jo tagad tā informācija tā cīnās savā starpā kā nekad vēl,” komentē multimākslinieks.