Lai gan pandēmija un ar to saistītie pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi lauksaimniecības kooperatīva "Latraps" ieceres veidot zirņu pārstrādes rūpnīcu Latvijā realizāciju ir aizkavējusi, lauksaimnieki no tās nav atteikušies un projektēšana rit pilnā sparā. Ja viss noritēs pēc plāna, tad jau 2024. gada beigās vai 2025.gada sākumā rūpnīca sāks darbu. "Latraps" meitasuzņēmuma "ASNS Ingredient" valdes loceklis Edgars Ruža tiešsaistes žurnālam KLIK atzīmē, ka, lai saražotu kilogramu gaļas vai litru piena vajag 3-5 reizes vairāk zemes platības, nekā, lai saražotu līdzvērtīgu augu valsts produktu. Tāpēc, ņemot vērā bažas par pārtikas deficītu pasaulē, kuras pēdējos mēnešos sekmē arī Krievijas sāktais karš Ukrainā, visi produkti, kurus jaunajā rūpnīcā no zirņiem plānots ražot, ar katru dienu pasaulē kļūstot arvien pieprasītāki.