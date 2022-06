Kādā situācijā ir Ukrainas transpersonas? Daudziem, kas realitātē mainījuši dzimumu, oficiāli tas nav nomainīts , līdz ar to sievietes, kuru pasē ir ieraksts "vīrietis", no valsts nevar izbraukt.

Šie cilvēki ne vien nevar izbraukt no valsts, bet nesaņem arī hormonu terapiju. Interesanti, ka Kijivas praida direktora pasē joprojām ir ieraksts "sieviete", tāpēc viņš var izbraukt no Ukrainas. Tomēr kopumā situācija ir smaga, jo trarnscilvēki ir stigmatizēti visā pasaulē, un, jo stigmatizētāka grupa, jo tai grūtāk pārdzīvot kara apstākļus. Tomēr zinu vairākus cilvēkus no LGBTQ, tostarp transpersonas, kas ir Ukrainas armijā. No manu paziņu loka no Ukrainas ir izbraukušas tikai ģimenes ar bērniem, lai gan cilvēkus no LGBTQ loka aicinājām doties uz Latviju, teicām, ka sagaidīsim, bet viņi atbildēja, ka nekur nebrauks - paliks aizstāvēt savu valsti.