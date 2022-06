Kurš bija briesmīgāks – Tramps vai Niksons?

Ir sākusies Vašingtonas Kapitolija „šturmēšanas“ procesa izskatīšana. Tā sasaucas ar kādu citu līdzīgu skandālu ASV vēsturē, kuru pazīst kā Votergeitas lietu. Toreiz tā sagrāva Niksonu kā politiķi un prezidentu, jo izdevās atmaskot un visu nolikt vietās. Tagad Donalds Tramps joprojām noliedz, ka būtu organizējis Kapitolija „ieņemšanu“ pēc zaudējuma prezidenta vēlēšanās 2021.gada 6. janvārī. Pašreizējā komisija nav tiesa, tāpēc neatkarīgi no tā, kāds būs tās slēdziens, nevienu cietumā neliks. Tramps (kā zināms) ir jau tiesā par šo attaisnots, taču jaunie 140 000 dokumenti un 1000 interviju ieraksti parādīs kā īsti viss notika. Kāpēc tas vajadzīgs? Lai noskaidrotu, vai bijušais ASV prezidents patiešām mēģināja uzbrukt demokrātijai un to sagraut. Vai darīja to apzināti jeb impulsīvi.