Iespējams, visu laiku labākais basketbolists (par to vēl ilgi lauzīs šķēpus) Lebrons Džeimss ir savas profesionāļa karjeras norietā. Teju divas desmitgades viņš ir viena no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spožākajām zvaigznēm. Karjera nav bezgalīga, un viņš arvien biežāk izsakās par savu nākotni... Ko Lebrons darīs pēc aktīvā sportista gaitu beigām? Tā diena nepielūdzami tuvojas.

Pirmām kārtām Džeimss ir basketbolists. Lai arī pēc sešiem mēnešiem būs 38 gadus vecs, aizvien viens no pasaules labākajiem. Turklāt iepriekšējā sezona viņam bija viena no labākajām karjerā, ja neskaita Losandželosas "Lakers" palikšanu ārpus izslēgšanas spēlēm un savainojumus. Viņš pratis rūpēties par savu ķermeni, tādēļ tik ilgi spējīgs būt visaugstākajā līmenī un dara to apbrīnojami.