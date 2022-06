"All we do is shoot threes and win championships!" ("Viss, ko mēs darām, ir metam trīspunktniekus un izcīnām čempionu titulus!") - šādi pēc triumfa 2022. gada NBA fināla sērijā svinību laikā dziedāja Klejs Tompsons, kurš kopā ar video redzamo komandas biedru Stefanu Kariju pēdējo astoņu gadu laikā sešas reizes spēlējis finālā, četrreiz izcīnot čempiona titulu Goldensteitas "Warriors" sastāvā.