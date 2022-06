Starptautisko attiecību aktualitātes: karš Ukrainā, Turcijas trumpja kārts un nākotnes izaicinājumi pasaules kārtībai

Katru dienu saņemam ziņas no Ukrainas par Krievijas agresiju un patvaļu. Līdzās tām ziņu virsrakstos tiek minēti Rietumu lielvalstu līderu mēģinājumi ietekmēt Krieviju ar citiem pieejamiem līdzekļiem - sankcijām un diplomātiju. Vienlaikus aizvien vairāk analītiķu piesauc "mediju nogurumu" kara atspoguļošanā, it īpaši valstīs, kas atrodas ģeogrāfiski tālāk no Ukrainas.