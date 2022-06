Militārais analītiķis Igors Rajevs gandrīz katru vakaru atkārto, ka "Odesā viss ir mierīgi." It kā mierīgs un bez milzīgām pārmaiņām ir arī Latvijas labāko hokeja aizsargu rangs. Teikt, ka pilnīgi nekā jauna arī nav, nebūtu pareizi, jo tajā pirmo reizi ielauzies Arvils Bergmanis, to atstājis Guntis Galviņš, kurš, nepabeidzot sezonu atgriezās Latvijā. Tuvāko gadu/gada laikā tas var notikt vēl ar vairākiem pusveterāniem, jo pēc 30 un tuvāk 35 savainojumu vairāk, ātruma un izveicības mazāk, turklāt jaunie aktīvi min uz papēžiem. Tik aktīvi, ka vairāki manis izslavētie no talantīgā 1997. gada Latvijas izlasē tā arī nenostiprinājās. Jo talantīgs ir arī 2001. gads...