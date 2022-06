Savukārt KDR kaimiņvalsts Dienvidsudāna tiek uzskatīta par trešās lielākās bēgļu plūsmas avotu 2021.gadā. Kopš 2013.gada, kad valstī izcēlās pilsoņu karš, par bēgļiem ir bijuši spiesti kļūt 4,3 miljoni iedzīvotāji - no kuriem vairāk nekā puse ir valsts iekšienē piespiedu kārtā pārvietotie - jeb vairāk nekā 60% no visiem Dienvidsudānas pilsoņiem. Konflikts valstī galvenokārt saistīts ar etniskajām nesaskaņām, un to dēļ nemiernieku grupējumi nereti pakļāvuši īpašai vardarbībai arī valsts civiliedzīvotājus - ir bijušas ziņas par izvarošanu, galvu nociršanu un pat cilvēku sadedzināšanu.