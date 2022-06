Krievijai ir maz ekonomisko sviru, kuras varētu izmantot pret Lietuvu, jo Lietuva pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski samazinājusi savu ekonomisko un enerģētisko atkarību no Krievijas. Lietuva bija pirmā Eiropas Savienības valsts, kas atteicās no Krievijas gāzes, un šobrīd Lietuva vairs neimportē arī Krievijas naftu, kā arī apturējusi Krievijas elektroenerģijas importu. Lietuvas izcelsmes preču eksports uz Krieviju būtiski kritās pēc Krimas aneksijas un ES un Krievijas savstarpējām sankcijām. Lietuvas izcelsmes eksports uz Krieviju samazinājās no 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2013. gadā līdz 0,8% no IKP 2015. gadā, savukārt Lietuvas izcelsmes preču eksports uz Baltkrieviju samazinājās attiecīgi no 0,6% no IKP līdz 0,3% no IKP.