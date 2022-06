Narvā ierodamies 9. jūnijā. Tieši šajā dienā Vladimirs Putins sevi salīdzināja ar Pēteri I, kurš Krievijas intereses nostiprināja arī impērijas Rietumos – Igaunijas, un visas Eiropas “viskrieviskākajā” pilsētā Narvā. Stāvot pie Narva-1 robežšķērsošanas punkta, dzirdam par to sarunājamies garlaikotus taksometra šoferus. Daži no viņiem gaida Putina ierašanos Igaunijā, daži rauc pieri un saka – tas nemaz nav iespējams. Šķiet, ka pilsētā ikdiena turpina ritēt savu gaitu. Kad taujājam viņiem par ukraiņu pieplūdumu, izskan jautājums – “Kur tad ir tie ukraiņi? Narvā viņu nav!” Patiesi, Narvā šobrīd apmetušies vien 600 ukraiņu, kam pilsētā ir radi vai paziņas. Narvā bēgļu izmitināšanas infrastruktūras nemaz nav. Lielākā daļa no 40 tūkstošiem ukraiņu, kas pieteikušies bēgļa statusam Igaunijā, atrodas Tallinā vai Tartu.