Ir klāt vasara, un tas nozīmē, ka ir beidzies vēl viens semestris manās doktorantūras studijās Delavēras universitātē ASV. Jau atkal četros mēnešos man sanāca izlasīt daudzas interesantas grāmatas, no kurām viena piesaistīja īpašu uzmanību. Šajā gadījumā runa ir par franču ekonomista Tomasa Piketija populāro darbu «Kapitālisms 21. gadsimtā» (Capitalism in the Twenty First Century). Rakstā ir aplūkotas Piketija idejas par globālās nevienlīdzības cēloņiem un paskaidrota slavenā formula – r>g. Tās ietvaros var redzēt, kāpēc algots darbs parasti nav ceļš uz bagātību.