“Valstij ir jādomā, kur vest autoparku. Šobrīd tas netiek darīts, viss notiek pašplūsmā. Līdz ar to Latvijā katru gadu ieved to, no kā būtu jātiek vaļā – kļūstam par atdusas vietu Eiropas nobrauktiem dīzeļiem,” saka Kulbergs. Raksturojot Latvijas pircēju, viņš sauc datus: katru gadu tiek importētas vidēji 55 000 lietotas mašīnas, no tām 84 % ir ar dīzeļmotoriem. Savukārt 48 % ir lietotas, bet 12 % - jaunas “premium” klases mašīnas. “Tātad braucam ar vecām “premium” klases mašīnām, ko nobraukusi Vācija. Latvijas pircējs ir gatavs atdot pēdējās bikses, lai tikai pabrauktu ar BMW,” tā Kulbergs.