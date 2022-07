Pēdējos gadsimtos atrasts vairāk nekā simts šādu bronzas divpadsmitskaldņu no romiešu perioda, bet to funkcija joprojām ir mīkla. Izteikti visdažādākie minējumi. Kas ir šie dīvainie priekšmeti?

Atrasto dodekaedru izmērs svārstās no 4 līdz 11 cm. Atšķiras arī caurumu izmērs. Dodekaedru svars: 35–580 g, izņemot vienu, kurš sver ap 1 kg. Stūros tiem ir mazas lodes – apaļas kājiņas, kas ļauj dodekaedru novietot stabili. Pārsvarā tie ir no vara sakausējumiem, no bronzas. Tikai Ženēvā atrasts viens sudraba dodekaedrs. Mazāki dodekaedri no zelta atrasti DA Āzijā gar Jūras zīda ceļu un šķiet izmantoti dekoratīviem mērķiem. Senākie ir no romiešu laika un tiek uzskatīti par romiešu ietekmi caur tirdzniecību.