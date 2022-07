Sarunā ar Janu ir jūtams tas, cik tuva viņai ir psiholoģija. Lai gan šobrīd atrodas nelielā kalnu ieskautā Polijas pilsētiņā ar 9000 iedzīvotājiem, no kuriem aptuveni 70 ir viņas tautieši, kuri, tāpat kā psiholoģe, bēga no kara, tomēr jau drīzumā viņa uzstāsies Latvijā ar lekciju mentālās veselības un mūzikas festivālā "Ogle", kas norisināsies Siguldā no 8. līdz 9. jūlijam. Jana ir klīniskā psiholoģe un savā darbā lieto dažādas elpošanas tehnikas, par kurām stāstīs arī festivālā.