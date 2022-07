Turpmāk izvēlēšos tikai no ģimenēm ar bērniem "drošas" viesnīcas - ar ļodzīgām kāpnēm, virs piepīpētiem bāriem, ar istabiņas grīdā ieskrūvētu striptīzdejotājas stieni, netālu no narkomānu iecienītiem kapiem. Šādu lēmumu pieņēmu pēc SPA viesnīcas baseinā piedzīvotā, precīzāk, peldes, visticamāk, bērna piekakātā burbuļvannā. Jā, un viesnīca nebija no lētā gala.