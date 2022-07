Jānis Bērziņš ir viens no tās vēsturiskās Latvijas U-20 basketbola izlases, kas pirms deviņiem gadiem Tallinā izcīnīja Eiropas čempionāta sudrabu. Tur spēlēja arī tādi tagad labi zināmi profesionāļi kā Ojārs Siliņš, Kaspars Vecvagars, Ingus Jakovičs, Toms Leimanis, Andrejs Gražulis, Iļja Gromovs, Roberts Stumbris. Tiesa, daudziem no minētajiem karjera profesionāļos nav izveidojusies tik spoža kā cerēts dažādu traumu dēļ. Uzskatāmākie piemēri noteikti ir Bērziņš un Vecvagars. Tomēr abi joprojām spēlē, darot to ļoti augstā līmenī.