Mēs visi gribam justies veseli un spēcīgi, bet, lai to panāktu, ir svarīga gan fiziskā slodze, gan pienācīgs uzturs. Ja izdodas to līdzsvarot, rezultāts var patiesi iepriecināt, pozitīvi ietekmējot mūsu vielmaiņu. Šai jomā izplatīti dažādi stereotipi un pieņēmumi, teiksim, ka vielmaiņu veicina noteiktu pārtikas produktu lietošana. Patiesībā to pozitīvi ietekmē nevis konkrēti produkti, bet mūsu dzīvesveids kopumā. Par to, kas ir vielmaiņa un kāpēc nevajadzētu akli ticēt brīnumlīdzekļiem uzturā, kuri nodrošinās ideālu vielmaiņu, stāsta biomedicīnas zinātņu doktore Sandrija Čapkauskiene.