Igaunijas viskrieviskākā pilsēta Narva ir jaunas identitātes meklējumos. Pretojoties ārzemju žurnālistu uzspiestajam "zīmogam" - Narvai kā drošības riskam visai civilizētajai pasaulei - Igaunijas varas iestādes Narvas nākotni redz kā mākslas un kultūras pilsētai. Tieši šīs nozares izvēlētas kā "atslēgas", lai konsolidētu etniskā šķēluma sadalīto valsts kultūrtelpu. Narvas mākslas rezidence kopš 2015. gada nelielajai, postindustriālajai Narvai ik gadu piesaista māksliniekus no visas pasaules. Rezidences telpās satiekam mākslinieku duo SASHAPASHA , kas Narvas unikālo kultūrvidi izmanto kā mediju, lai paustu savu pret Putinu noskaņoto vēstījumu. Kultūras darbinieki stāsta par pilsētas transformāciju un pozitīvām pārmaiņām Narvā kopš neatkarības atgūšanas.

Brauciena laikā nepamet sajūta, ka Narva patiesi ir Igaunijas vispārprastākā pilsēta. Dodoties uz Narvu, žurnālisti no galvaspilsētas gaida nokļūšanu paralēlā kultūrvidē, kurā pastāvošie viedokļi radikāli atšķiras no pašu uzskatiem. Tomēr Narvas jaunā kultūras un mākslas pilsētas identitāte, kas nu jau sajūtama pilsētas ielās, spēcīgi atšķiras no ilgstoši kultivētā mīta par Narvu kā nedrošības perēkli.