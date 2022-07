Bauskas novada Gailīšu pagasts ar divtūkstošs iedzīvotājiem, kas izaudzis no kolhoza - miljonāra, sabiedrības uzmanības fokusā nonāca pagājušājā nedēļā, kad traktora pļaujmašīnā tika ierauta un gāja bojā 63 gadus veca sieviete, kas gulēja ceļa malā, ticams, smagā alkohola reibumā. Notikušais liek uzdot jautājumu, vai traģēdiju varēja novērst, un kāda sociālā perspektīva ir pierobežā, kur attīstība koncentrējas ap ciemu "Uzvara", bet tuvāk Lietuvai jaušama nabadzība un pamestība?

Kamēr nav pircēju, pārdevēja piekārto plauktus. Viņai no prāta neiziet pirms nedēļas notikusī traģēdija, kad dienas vidū apmēram kilometru no pagasta centra traktora pļaujmašīna samala ceļa malā gulošu sievieti - vietējo iedzīvotāju. Tad sociālajos tīklos parādījās komentāri, kas pauda līdzjūtību nevis bojāgājušās tuviniekiem, bet gan traktora vadītājam. Liktenīgajā dienā 63 gadus vecā Zita bijusi veikalā, tad mērojusi ceļu atpakaļ uz mājām, kā to darījusi katru dienu. Pēc laba gabala noieta lielajā karstumā, viņa apgūlusies ceļa malā zem liepām.