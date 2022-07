Pēdējā laikā arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju tirgo dažādu zīmolu pakaļdarinājumus - somas, makus, apavus, aksesuārus un smaržas. Novērots, ka preces tiek pārdotas gan tiešsaistes platformās, gan arī dažādos veikalos, piemēram, Centrāltirgū. Šis fenomens kļūst arvien izplatītāks, taču maz tiek runāts par to, ka preču ražošana un tirgošana ir noziegums. Kāda situācija Latvijā ir ar pakaļdarinājumu tirgošanu, un kā to regulē? Pētījām, kādas zīmolu replikas tirgo internetā un Rīgas Centrāltirgū, un kādi noteicošie faktori ļauj atšķirt zīmola oriģinālu no viltojuma.